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    Тереза Люннеманн: Германо-азербайджанский деловой совет готовится к первому заседанию

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 10:04
    Тереза Люннеманн: Германо-азербайджанский деловой совет готовится к первому заседанию

    В ближайшее время состоится учредительное заседание Азербайджано-германского делового совета.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель главы дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Азербайджане Тереза Люннеманн на Германо-азербайджанской бизнес-конференции в Баку.

    Представитель дипмиссии обратила внимание на активное развитие двусторонних связей, выделив в качестве ключевого события визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин, состоявшийся в июле.

    "Во время этого визита лидеры двух государств скрепили подписями совместную декларацию о стратегической повестке партнерства, в которой закреплено намерение сторон углублять взаимодействие, прежде всего в экономической сфере. Этот вектор получил практическое воплощение в создании Азербайджано-германского делового совета", - сказала она.

    Как подчеркнула Т. Люннеманн, обе стороны с большим интересом ожидают первого официального заседания совета.

    Тереза Люннеманн Азербайджано-германский деловой совет Германо-азербайджанская бизнес-конференция
    Tereza Lyunnemann: "Almaniya-Azərbaycan Biznes Şurası ilk iclasına hazırlaşır"
    Theresa Lünnemann: Azerbaijan-Germany Business Council preparing for inaugural meeting
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