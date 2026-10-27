Тереза Люннеманн: Германо-азербайджанский деловой совет готовится к первому заседанию

В ближайшее время состоится учредительное заседание Азербайджано-германского делового совета.

Как передает Report, об этом заявила заместитель главы дипломатической миссии Федеративной Республики Германия в Азербайджане Тереза Люннеманн на Германо-азербайджанской бизнес-конференции в Баку.

Представитель дипмиссии обратила внимание на активное развитие двусторонних связей, выделив в качестве ключевого события визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин, состоявшийся в июле.

"Во время этого визита лидеры двух государств скрепили подписями совместную декларацию о стратегической повестке партнерства, в которой закреплено намерение сторон углублять взаимодействие, прежде всего в экономической сфере. Этот вектор получил практическое воплощение в создании Азербайджано-германского делового совета", - сказала она.

Как подчеркнула Т. Люннеманн, обе стороны с большим интересом ожидают первого официального заседания совета.