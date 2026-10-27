Президент: Восстановление территориальной целостности было главной целью Азербайджана

За 35 лет независимости Азербайджан пережил разные времена, однако всегда верил в достижение поставленных целей. Главной целью страны оставались восстановление территориальной целостности и освобождение азербайджанских земель, оккупированных Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

"Как многим из вас известно, на протяжении долгих лет переговоры не давали никаких результатов. Фактически переговорный формат был выстроен таким образом, чтобы конфликт не разрешался, а оставался замороженным. И, по всей видимости, ведущие мировые державы достигли по этому поводу консенсуса", - сказал президент.

По его словам, эти державы просчитались в отношении намерений азербайджанского народа и планов правительства страны.

"Мы не собирались вечно оставаться страной, чьи территории оккупированы, народом, чьи элементарные права человека нарушаются. Мы участвовали в переговорах со всей искренностью и надеждой. Но когда увидели, что этот процесс ни к чему не ведет, мы решили этот вопрос, воспользовавшись нашим законным правом, в том числе правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул Ильхам Алиев.