Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент: Восстановление территориальной целостности было главной целью Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:17
    Президент: Восстановление территориальной целостности было главной целью Азербайджана

    За 35 лет независимости Азербайджан пережил разные времена, однако всегда верил в достижение поставленных целей. Главной целью страны оставались восстановление территориальной целостности и освобождение азербайджанских земель, оккупированных Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    "Как многим из вас известно, на протяжении долгих лет переговоры не давали никаких результатов. Фактически переговорный формат был выстроен таким образом, чтобы конфликт не разрешался, а оставался замороженным. И, по всей видимости, ведущие мировые державы достигли по этому поводу консенсуса", - сказал президент.

    По его словам, эти державы просчитались в отношении намерений азербайджанского народа и планов правительства страны.

    "Мы не собирались вечно оставаться страной, чьи территории оккупированы, народом, чьи элементарные права человека нарушаются. Мы участвовали в переговорах со всей искренностью и надеждой. Но когда увидели, что этот процесс ни к чему не ведет, мы решили этот вопрос, воспользовавшись нашим законным правом, в том числе правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул Ильхам Алиев.

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