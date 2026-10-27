Ильхам Алиев: Общество Азербайджана демонстрирует единство по всем вопросам

В Азербайджане сегодня нет внутренних рисков, общество демонстрирует единство по всем вопросам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

"Когда мы стали хозяевами собственной судьбы, то продемонстрировали всему миру, чего способны достичь. Еще одно важное достижение заключается в том, что за годы независимости мы не только сохранили наши традиции и образ жизни, но и укрепили их. Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам", - сказал глава государства.

По его словам, в Азербайджане сегодня нет внутренних рисков.

"Все потенциальные риски исходят из-за пределов наших границ. И идеологические риски столь же опасны, как и физические. Поэтому мы всегда должны быть начеку. Мы должны быть твердо привержены защите нашей идентичности, государственности, независимости и образа жизни", - подчеркнул президент Азербайджана.