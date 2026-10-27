Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: Всемирный форум межкультурного диалога стал эффективной и инклюзивной платформой

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:08
    Ильхам Алиев: Всемирный форум межкультурного диалога стал эффективной и инклюзивной платформой

    В VII Всемирном форуме межкультурного диалога принимают участие 500 иностранных гостей из 100 стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии форума.

    "У нас зарегистрировано более 2 000 участников, в том числе более 500 иностранных гостей из более чем 100 стран. Эти цифры действительно свидетельствуют о том, что за 15 лет Всемирный форум по межкультурному диалогу превратился в одну из наиболее эффективных и инклюзивных платформ для обсуждения вопросов межкультурных отношений и не только", - сказал президент.

    Он отметил, что традиционно на форумах обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки.

    "Я очень хорошо помню первый форум, который был организован по нашей инициативе в 2011 году. Мы очень благодарны нашим партнерам, прежде всего Альянсу цивилизаций Организации Объединенных Наций (ООН), за поддержку этой инициативы и помощь на протяжении всех этих лет. С тех пор многое изменилось. И, конечно, на каждом форуме, который проводится раз в два года, мы обсуждаем вопросы, волнующие всех нас", - отметил глава государства.

    Президент отметил, что Азербайджан исторически всегда был мультикультурной страной:

    "Безусловно, вопросы межкультурных и межрелигиозных отношений занимают одно из главных мест в нашей повестке. Азербайджан исторически всегда был мультикультурной страной. Мы расположены между Европой и Азией, и на протяжении столетий Азербайджан служил культурным мостом между ними. Традиции мультикультурализма, религиозной и этнической толерантности - это ценности, с которыми наш народ жил веками и которыми мы очень дорожим".

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога Организация Объединённых Наций (ООН)
    İlham Əliyev: Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu effektiv platformaya çevrilib
    44 filmi
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