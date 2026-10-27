Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент: Гармония в обществе обеспечивает стабильное развитие Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:10
    Президент: Гармония в обществе обеспечивает стабильное развитие Азербайджана

    Гармония в обществе является одной из главных основ успешного и стабильного развития Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По словам главы государства, традиции мультикультурализма, религиозной и этнической толерантности - это наследие, которое народы Азербайджана сохраняли на протяжении веков.

    "Мы высоко ценим это. Благодаря нашей Конституции представители всех этнических групп и религий не только обладают равными правами, но и живут как одна семья. В нашем обществе действительно очень высок уровень солидарности, взаимного уважения и взаимопонимания", - подчеркнул президент.

    Ильхам Алиев отметил, что всех граждан страны объединяют национальные идеи, одной из которых является азербайджанство, сплачивающее все народы Азербайджана.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан гордится тем, что сумел сохранить свои ценности на протяжении столетий.

    "На протяжении многих веков Азербайджан был лишен государственности, хотя в предшествующие столетия у нас были богатые традиции государственности. В последние несколько столетий мы не были независимыми. Но нам удалось сохранить наши ценности, язык, традиции и образ жизни независимо от того, при какой системе нам приходилось жить", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев
    Dövlət başçısı: Azərbaycanda bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır
    President: One of main reasons for stable development of Azerbaijan is harmony in our society
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