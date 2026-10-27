İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dövlət başçısı: Azərbaycanda bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:08
    Dövlət başçısı: Azərbaycanda bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır

    Azərbaycanda bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib.

    Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanın sabit inkişafının səbəblərindən biri cəmiyyətdə olan ahəngdarlıqdır

    "Multikulturalizm, dini və etnik tolerantlıq ənənələri bizim xalqlarımızın əsrlər boyu gətirdiyi irsdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri nəinki konstitusyamız sayəsində bərabər hüquqlara malikdir, o cümlədən bir ailə kimi yaşayır. Biz həqiqətən çox yüksək səviyyədə həmrəyliyi, qarşılıqlı anlaşma və hörməti görürük. Biz hamımız milli ideyalar ətrafında birləşirik. Necə deyərlər, azərbaycançılıq Azərbaycanın bütün xalqlarını bir araya gətirir. Bu birlik müstəqillik tariximizin ən çətin mərhələlərində özünü büruzə verib".

    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Ortaq gələcək naminə dialoq
    Президент: Гармония в обществе обеспечивает стабильное развитие Азербайджана
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:28
    "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilib
    Fərdi
    10:28
    İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır
    Daxili siyasət
    10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:25
    Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"
    Biznes
    10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
    Xarici siyasət
    10:20
    İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindir
    Daxili siyasət
    10:20
    Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcək
    Fərdi
    10:20
    Foto
    Bakıda yeni park salınır
    Daxili siyasət
    10:17
    Bakıda ilk dəfə beynəlxalq etik haker konfransı keçirilir
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti