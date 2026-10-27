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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: Во II Карабахской войне представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак"

    Другие
    • 27 октября, 2026
    • 10:21
    Ильхам Алиев: Во II Карабахской войне представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый Железный кулак

    В период военной агрессии со стороны Армении против Азербайджана, в том числе во время II Карабахской войны, представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак".

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

    По словам главы государства, это единство проявлялось в самые сложные периоды независимой истории страны. В годы армянской оккупации и во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак", ставший символом победы, чтобы отстоять свою идентичность, восстановить справедливость и территориальную целостность Азербайджана.

    "Такое яркое проявление единства еще раз свидетельствует о состоянии нашего общества. Повторю: если бы у нас не было этой реальной основы инклюзивности и взаимного уважения между всеми народами, населяющими Азербайджан, мы никогда не смогли бы добиться успеха", - заявил президент.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан гордится тем, что сумел сохранить свои ценности на протяжении столетий.

    "На протяжении многих веков Азербайджан был лишен государственности, хотя в предшествующие столетия у нас были богатые традиции государственности. В последние несколько столетий мы не были независимыми. Но нам удалось сохранить наши ценности, язык, традиции и образ жизни - независимо от того, при какой системе нам приходилось жить", - сказал глава государства.

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