Ильхам Алиев: Во II Карабахской войне представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак"

В период военной агрессии со стороны Армении против Азербайджана, в том числе во время II Карабахской войны, представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

По словам главы государства, это единство проявлялось в самые сложные периоды независимой истории страны. В годы армянской оккупации и во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и конфессий сражались как единый "Железный кулак", ставший символом победы, чтобы отстоять свою идентичность, восстановить справедливость и территориальную целостность Азербайджана.

"Такое яркое проявление единства еще раз свидетельствует о состоянии нашего общества. Повторю: если бы у нас не было этой реальной основы инклюзивности и взаимного уважения между всеми народами, населяющими Азербайджан, мы никогда не смогли бы добиться успеха", - заявил президент.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан гордится тем, что сумел сохранить свои ценности на протяжении столетий.

"На протяжении многих веков Азербайджан был лишен государственности, хотя в предшествующие столетия у нас были богатые традиции государственности. В последние несколько столетий мы не были независимыми. Но нам удалось сохранить наши ценности, язык, традиции и образ жизни - независимо от того, при какой системе нам приходилось жить", - сказал глава государства.