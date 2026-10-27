İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev: Vətən müharibəsində bütün etnik qrup və dinlərin nümayəndələri bir "dəmir yumruq" kimi vuruşdu

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:13
    İlham Əliyev: Vətən müharibəsində bütün etnik qrup və dinlərin nümayəndələri bir dəmir yumruq kimi vuruşdu

    Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və işğalı zamanı, o cümlədən II Qarabağ müharibəsi zamanı bütün etnik qrupların və dinlərin nümayəndələri bir "dəmir yumruq" kimi vuruşdu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda "Ortaq gələcək naminə dialoq" mövzusunda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib.

    "İllər ərzində danışıqlar hər hansı nəticəyə gətirib çıxarmadı və əslində, danışıqlar formatı elə bir şəkildə idi ki, nəinki münaqişə həll olunmasın, hətta o, dondurulmuş vəziyyətdə qalsın. Görünür, böyük güclər dünyada bunun üzərində bir konsensusa gəlmişdilər. Lakin onlar Azərbaycan xalqının və hökumətinin planları və ideyaları ilə münasibətdə səhv hesablamalar aparmışdır. Çünki biz işğala məruz qalmış ölkə kimi insanlarımızın adi insan hüquqlarının pozulması ilə heç vaxt barışmayacaqdıq, onlar bunu bilməli idilər.

    Biz müxtəlif fərqli sistemlərdə yaşadıq. Lakin heç bir sistem bizim milli hisslərimizi, gücümüzü üstələyə bilmədi. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra öz taleyimizin sahibinə çevrildi", - dövlət başçısı qeyd edib.

    İlham Əliyev Qarabağ Birinci Qarabağ müharibəsi 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
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