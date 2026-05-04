Azərbaycanın cüdo hakimləri İstanbulda beynəlxalq yarışda iştirak ediblər
Fərdi
- 04 may, 2026
- 15:37
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) hakimlər heyətinin üzvləri növbəti beynəlxalq yarışda ölkəni təmsil ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ACF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Rəşad Əliyev, B kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli referi Ülvi Əliyev və respublika dərəcəli hakim İslam Nəcəfquliyev Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda ədalət təmsilçiləri sırasında yer alıblar.
