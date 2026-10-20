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    "Roma"nın futbolçusu Uesli Fransa Premyer Liqanın 3 klubunun diqqət mərkəzinə düşüb

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 19:08
    Romanın futbolçusu Uesli Fransa Premyer Liqanın 3 klubunun diqqət mərkəzinə düşüb

    İtaliyanın "Roma" klubunda çıxış edən müdafiəçi Uesli Fransa İngiltərə Premyer Liqasının üç komandasının diqqət mərkəzinə düşüb.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı braziliyalı futbolçu ilə "Mançester Yunayted", "Arsenal" və "Nyukasl" klubları maraqlanır.

    İtaliya təmsilçisinin futbolçu üçün təxminən 60 milyon avro tələb etməsi transferin gerçəkləşməsini çətinləşdirə bilər.

    Qeyd edək ki, U.Fransa cari mövsümdə bütün turnirlərdə keçirdiyi 8 matçda 1 məhsuldar ötürmə verib. Onun "Roma" ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.

    Uesli Fransa Roma FK Mançester Yunayted FK Arsenal FK Nyukasl FK
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