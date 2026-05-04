    • 04 may, 2026
    • 15:39
    BƏƏ XİN: İran Hörmüz boğazında tankerə PUA ilə hücum edib

    İran hərbçiləri Hörmüz boğazında ADNOC şirkətinin tankerinə iki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə hücum edib, xəsarət alan yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    "BƏƏ ADNOC-a məxsus milli tankerə Hörmüz boğazından keçidi zamanı edilən hücumu qınayır", - məlumatda qeyd olunub.

    МИД ОАЭ: Иран атаковал БПЛА танкер ADNOC в Ормузском проливе
    UAE accuses Iran of attacking empty ADNOC oil tanker in Strait of Hormuz

