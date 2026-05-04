МИД ОАЭ: Иран атаковал БПЛА танкер ADNOC в Ормузском проливе
04 мая, 2026
- 15:29
Иранские военные атаковали двумя БПЛА танкер компании ADNOC в Ормузском проливе, пострадавших нет.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД ОАЭ в соцсетях.
"ОАЭ осуждают нападение на национальный танкер, принадлежащий ADNOC, во время его прохождения через Ормузский пролив", - сказано в сообщении.
