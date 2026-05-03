Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое предложение Ирана по мирному урегулированию не устраивает Вашингтон.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью израильской государственной телерадиокомпании Kan.

По словам американского лидера, он уже ознакомился с инициативой Тегерана и считает ее неприемлемой.

"Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо", - отметил Трамп.

Он также заявил, что, по его оценке, кампания против Ирана "проходит очень хорошо".

Кроме того, президент США вновь призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные процессы по делам о коррупции.

Трамп назвал Нетаньяху "премьер-министром военного времени" и подчеркнул, что, по его мнению, глава израильского правительства должен быть сосредоточен на ведении войны, а не на судебных разбирательствах.