    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    • 03 мая, 2026
    • 23:02
    Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию

    Президент США Дональд Трамп заявил, что новое предложение Ирана по мирному урегулированию не устраивает Вашингтон.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью израильской государственной телерадиокомпании Kan.

    По словам американского лидера, он уже ознакомился с инициативой Тегерана и считает ее неприемлемой.

    "Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо", - отметил Трамп.

    Он также заявил, что, по его оценке, кампания против Ирана "проходит очень хорошо".

    Кроме того, президент США вновь призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого продолжаются судебные процессы по делам о коррупции.

    Трамп назвал Нетаньяху "премьер-министром военного времени" и подчеркнул, что, по его мнению, глава израильского правительства должен быть сосредоточен на ведении войны, а не на судебных разбирательствах.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Биньямин Нетаньяху Ицхак Герцог
    Tramp İranın yeni təklifini rədd edib
    Trump says Iran's latest offer 'not acceptable'

