    Иран намерен согласовывать шаги по Ормузскому проливу с соседними странами

    Тегеран планирует координировать свои дальнейшие действия по ситуации вокруг Ормузского пролива с соседними и прибрежными государствами.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

    По его словам, иранская сторона намерена вести согласованные консультации с государствами региона по вопросам, связанным с безопасностью Ормузского пролива.

    Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран рассчитывает на взаимодействие с Оманом в рамках конкретных мер, направленных на недопущение новых атак против Ирана.

    Он подчеркнул, что в настоящее время иранские власти сосредоточены на прекращении войны с США. По утверждению представителя МИД, Иран уже предлагал американской стороне остановить боевые действия на различных направлениях, включая Ливан, а также обсудить ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    İran Hörmüzlə bağlı addımları qonşu ölkələrlə əlaqələndirmək niyyətindədir

