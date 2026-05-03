Иран намерен согласовывать шаги по Ормузскому проливу с соседними странами

Тегеран планирует координировать свои дальнейшие действия по ситуации вокруг Ормузского пролива с соседними и прибрежными государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель МИД Ирана, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

По его словам, иранская сторона намерена вести согласованные консультации с государствами региона по вопросам, связанным с безопасностью Ормузского пролива.

Представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран рассчитывает на взаимодействие с Оманом в рамках конкретных мер, направленных на недопущение новых атак против Ирана.

Он подчеркнул, что в настоящее время иранские власти сосредоточены на прекращении войны с США. По утверждению представителя МИД, Иран уже предлагал американской стороне остановить боевые действия на различных направлениях, включая Ливан, а также обсудить ситуацию вокруг Ормузского пролива.