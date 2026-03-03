В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп
- 03 марта, 2026
- 00:19
В Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности ООН под председательством первой леди США Мелании Трамп.
Как сообщает американское бюро Report, перед заседанием М. Трамп провела встречу с членами Совбеза и сделала фото на память.
Отметим, что впервые в истории первая леди США председательствует на заседании Совета Безопасности ООН. Это происходит в рамках ротационного председательства США в совете.
Заседание посвящено теме "Дети, технологии и образование в условиях конфликтов". В мероприятии также принимает участие посол США при ООН Майк Уолтц.
