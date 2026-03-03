İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 00:15
    Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb

    ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, birinci xanım iclasdan öncə şura üzvləri ilə görüş keçirib və onlarla birgə foto çəkdirib.

    Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına sədrlik edir. Bu, ABŞ-nin şuraya rotasiya qaydasında sədrliyi çərçivəsində baş tutur.

    İclas "Münaqişə şəraitində uşaqlar, texnologiya və təhsil" mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uoltz da iştirak edir.

    BMT TŞ Melaniya Tramp Sədrlik
    В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН под председательством Мелании Трамп

    Son xəbərlər

    00:22

    Ramin Məmmədov: Türkiyə və Azərbaycan dedikdə ağla ilk gələn "strateji güc" anlayışıdır

    Xarici siyasət
    00:15

    Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    00:12

    İran ABŞ-nin Bəhreyn və İraqdakı bazalarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    00:05
    Foto

    Son üç saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-6

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gün Novruzun ikinci - Od çərşənbəsidir

    Daxili siyasət
    23:51

    Küveytin hərbi qulluqçusu həlak olub

    Digər ölkələr
    23:38

    İran uzunmüddətli müdafiəyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    23:30

    İran səmasında ABŞ və İsrailə məxsus daha yeddi PUA vurulub

    Region
    23:25

    Qazaxıstan XİN vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti