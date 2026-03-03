Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 00:15
ABŞ-nin birinci xanımı Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, birinci xanım iclasdan öncə şura üzvləri ilə görüş keçirib və onlarla birgə foto çəkdirib.
Qeyd edək ki, tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasına sədrlik edir. Bu, ABŞ-nin şuraya rotasiya qaydasında sədrliyi çərçivəsində baş tutur.
İclas "Münaqişə şəraitində uşaqlar, texnologiya və təhsil" mövzusuna həsr olunub. Tədbirdə ABŞ-nin BMT-dəki səfiri Mayk Uoltz da iştirak edir.
