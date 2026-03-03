İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 12:58
    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Oman Sultanlığı Dukm kommersiya limanındakı yanacaq çənlərindən birinə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumətin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilir.

    "Oman Sultanlığı Dukm kommersiya limanındakı yanacaq çənlərindən birinə bir neçə dronun hücumunu pisləyir. Dəymiş ziyan nəzarətə alınıb, xəsarət alan yoxdur", - bəyanatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, Dukm limanındakı yanacaq çəni Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri ikinci dəfə PUA hücumuna məruz qalıb.

    Oman Sultanlığı liman PUA İrana hərbi zərbələr
    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм
    Oman condemns drone strike on fuel tank at Duqm port

