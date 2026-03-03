Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

Султанат Оман осудил удар беспилотников по одному из топливных резервуаров в своем коммерческом порту Дукм.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства в соцсети Х.

"Султанат Оман осуждает атаку нескольких дронов по одному из топливных резервуаров в коммерческом порту Дукм. Ущерб взят под контроль, пострадавших нет",- говорится в заявлении.

Отметим, что топливный резервуар в порту Дукм подвергся удару беспилотного летательного аппарата во второй раз с начала эскалации на Ближнем Востоке.