    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    • 03 марта, 2026
    • 12:31
    Оман осудил атаку дронов по топливному резервуару в порту Дукм

    Султанат Оман осудил удар беспилотников по одному из топливных резервуаров в своем коммерческом порту Дукм.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства в соцсети Х.

    "Султанат Оман осуждает атаку нескольких дронов по одному из топливных резервуаров в коммерческом порту Дукм. Ущерб взят под контроль, пострадавших нет",- говорится в заявлении.

    Отметим, что топливный резервуар в порту Дукм подвергся удару беспилотного летательного аппарата во второй раз с начала эскалации на Ближнем Востоке.

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib
    Oman condemns drone strike on fuel tank at Duqm port

