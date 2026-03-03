Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В порту Дукм в Омане БПЛА поразил топливный резервуар

    • 03 марта, 2026
    • 11:53
    В порту Дукм в Омане БПЛА поразил топливный резервуар

    Топливный резервуар в коммерческом порту Дукм в Омане подвергся удару беспилотного летательного аппарата.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом проинформировало национальное новостное агентство Омана.

    По имеющейся информации, в результате атаки БПЛА был поражен один из топливных резервуаров на территории порта. При этом отмечается, что жертв нет. Принадлежность дрона какой-либо стране не уточняется.

    Ранее, 1 марта, коммерческий порт Дукм уже подвергался атаке беспилотников. В результате инцидента один иностранный рабочий получил ранения.

    Оман порт Дукм БПЛА Удары по Ирану
    Omanın Dukm limanında PUA yanacaq çənini vurub
    Drones target fuel tanks at Duqm Commercial Port in Oman

    Лента новостей