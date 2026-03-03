В порту Дукм в Омане БПЛА поразил топливный резервуар
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 11:53
Топливный резервуар в коммерческом порту Дукм в Омане подвергся удару беспилотного летательного аппарата.
Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом проинформировало национальное новостное агентство Омана.
По имеющейся информации, в результате атаки БПЛА был поражен один из топливных резервуаров на территории порта. При этом отмечается, что жертв нет. Принадлежность дрона какой-либо стране не уточняется.
Ранее, 1 марта, коммерческий порт Дукм уже подвергался атаке беспилотников. В результате инцидента один иностранный рабочий получил ранения.
Последние новости
12:29
Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру ЕвропыЭнергетика
12:26
ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человекПроисшествия
12:26
ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатовПроисшествия
12:23
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
12:16
Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановкеВнешняя политика
12:13
В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимостиВнутренняя политика
12:13
На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лицПроисшествия
12:09
ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
12:05