В порту Дукм в Омане БПЛА поразил топливный резервуар

Топливный резервуар в коммерческом порту Дукм в Омане подвергся удару беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом проинформировало национальное новостное агентство Омана.

По имеющейся информации, в результате атаки БПЛА был поражен один из топливных резервуаров на территории порта. При этом отмечается, что жертв нет. Принадлежность дрона какой-либо стране не уточняется.

Ранее, 1 марта, коммерческий порт Дукм уже подвергался атаке беспилотников. В результате инцидента один иностранный рабочий получил ранения.