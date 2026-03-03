Omanın Dukm limanında PUA yanacaq çənini vurub
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 12:04
Omanın Dukm kommersiya limanında yanacaq çəni pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Omanın milli xəbər agentliyi məlumat yayıb.
Nəticədə liman ərazisindəki yanacaq çənlərindən biri vurulub. İtki yoxdur. Dronun hansı ölkəyə məxsus olduğu dəqiqləşdirilmir.
Qeyd edək ki, Dukm kommersiya limanı martın 1-də də pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalmışdı. Hadisə nəticəsində bir əcnəbi işçi yaralanmışdı.
