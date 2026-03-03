İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Omanın Dukm limanında PUA yanacaq çənini vurub

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 12:04
    Omanın Dukm limanında PUA yanacaq çənini vurub

    Omanın Dukm kommersiya limanında yanacaq çəni pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Omanın milli xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Nəticədə liman ərazisindəki yanacaq çənlərindən biri vurulub. İtki yoxdur. Dronun hansı ölkəyə məxsus olduğu dəqiqləşdirilmir.

    Qeyd edək ki, Dukm kommersiya limanı martın 1-də də pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalmışdı. Hadisə nəticəsində bir əcnəbi işçi yaralanmışdı.

    Oman Sultanlığı PUA İrana hərbi zərbələr
    В порту Дукм в Омане БПЛА поразил топливный резервуар
    Drones target fuel tanks at Duqm Commercial Port in Oman

