    Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 14:13
    Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar

    Əbu-Dabidə Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin (START) uzadılması mövzusuna toxunulub.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bildirib.

    "Rusiya ilə ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar və bu mövzu üzrə danışıqların tezliklə başlamasının zəruriliyini dərk edirlər", - o deyib.

    START-ın qüvvədə olma müddəti fevralın 5-də başa çatıb.

    Rusiya ABŞ Dmitri Peskov
    Песков: Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ

