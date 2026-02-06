Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar
Region
- 06 fevral, 2026
- 14:13
Əbu-Dabidə Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətlərinin danışıqlarında Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin (START) uzadılması mövzusuna toxunulub.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bildirib.
"Rusiya ilə ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlar və bu mövzu üzrə danışıqların tezliklə başlamasının zəruriliyini dərk edirlər", - o deyib.
START-ın qüvvədə olma müddəti fevralın 5-də başa çatıb.
Son xəbərlər
14:43
Şura: "İdrak" liseyindəki insidentlə bağlı jurnalistlərin şagirddən açıqlama alma üsulları yolverilməzdirMedia
14:40
Pakistanda məsciddə baş verən partlayış nəticəsində 15 nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
14:39
AFFA oyunu yarımçıq tərk edən komandaya texniki məğlubiyyət veribFutbol
14:27
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən üç bölgə klubu cərimələnibFutbol
14:24
Françesko Totti "Roma" klubuna qayıda bilərFutbol
14:23
Nazir: "Sağlam məhəllə" layihəsi ölkənin müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcəkİnfrastruktur
14:18
Dövlət Departamenti: ABŞ yalnız bir ölkə ilə nüvə silahları üzrə saziş bağlamağı uyğun hesab etmirDigər ölkələr
14:13
Peskov: Rusiya və ABŞ START üzrə məsuliyyətli mövqe tutacaqlarRegion
14:10