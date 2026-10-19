İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 12:36
    Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb

    Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində aramsız yağışlar səbəbindən baş verən sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, axtarışları davam edən daha bir nəfərin nəşi sel sularından çıxarılıb, bununla da ölənlərin sayı 9-a yüksəlib.

    Hazırda daha bir itkin şəxsin axtarışları davam etdirilir.

    Xatırladaq ki, artıq bir neçə gündür Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Yağışların davam edəcəyi bildirilir.

    Subasma (daşqın) Təbii fəlakət Ölüm hadisəsi İtkinlər Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции число погибших в результате селей достигло 9
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