Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 12:36
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin İstanbul və Kocaeli şəhərlərində aramsız yağışlar səbəbindən baş verən sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə NTV məlumat yayıb.
Bildirilib ki, axtarışları davam edən daha bir nəfərin nəşi sel sularından çıxarılıb, bununla da ölənlərin sayı 9-a yüksəlib.
Hazırda daha bir itkin şəxsin axtarışları davam etdirilir.
Xatırladaq ki, artıq bir neçə gündür Türkiyənin bəzi şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Yağışların davam edəcəyi bildirilir.
Son xəbərlər
14:09
Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edirXarici siyasət
14:03
AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - MüsahibəFərdi
14:01
İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:59
Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaqİncəsənət
13:57
Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:48
Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - YenilənibDigər ölkələr
13:40
Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"Fərdi
13:35
Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilibİnfrastruktur
13:30
Foto
Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçiribFərdi