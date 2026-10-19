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    В Турции число погибших в результате селей достигло 9

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 12:53
    В Турции число погибших в результате селей достигло 9

    В турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло число погибших в результате селей, вызванных непрекращающимися дождями.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, из воды извлечено тело еще одного человека, в результате чего число погибших достигло 9.

    В настоящее время продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.

    Напомним, что проливные дожди, продолжающиеся уже несколько дней в ряде городов Турции, привели к серьезным последствиям. По прогнозам синоптиков, осадки в Турции продолжатся.

    Наводнение Турция Коджаэли
    Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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