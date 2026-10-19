В Турции число погибших в результате селей достигло 9
В регионе
- 19 октября, 2026
- 12:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В турецких городах Стамбул и Коджаэли возросло число погибших в результате селей, вызванных непрекращающимися дождями.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, из воды извлечено тело еще одного человека, в результате чего число погибших достигло 9.
В настоящее время продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести.
Напомним, что проливные дожди, продолжающиеся уже несколько дней в ряде городов Турции, привели к серьезным последствиям. По прогнозам синоптиков, осадки в Турции продолжатся.
Последние новости
14:04
Рубио: Вашингтон намерен развивать Средний коридор для доступа к рынкам США и ЦАВ регионе
14:03
Протестующие студенты заблокировали вход в Лувр в ПарижеДругие страны
13:59
В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли около 40 человекДругие страны
13:55
В Баку временно изменена конечная остановка автобуса №49Инфраструктура
13:54
Из Казахстана выдворены 13 граждан КНР, обвиняемые в интернет-мошенничествеВ регионе
13:53
Посол Японии: значение Азербайджана в Среднем коридоре продолжает растиВнешняя политика
13:50
Германия вызвала посла Ирана по делу об организации нападений на лидеров еврейской общиныДругие страны
13:50
Фото
Делегация зарубежных спортивных организаций посетила ИчеришехерИндивидуальные
13:38
У берегов Греции затонули два катера, погибли 12 человек - ОбновленоДругие страны