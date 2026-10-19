İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında PSJ ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 12:42
    Barselona UEFA Çempionlar Liqasında PSJ ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

    "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" komandası Fransada PSJ ilə keçiriləcək III turun matçına itkilərlə çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İspaniya La Liqasının "Betis"lə oyununda (5:2) zədələnən Erik Qarsiya və Jül Kunde heyətdən kənarda qalıblar.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Erik Qarsiya Jül Kunde Barselona FK PSJ FK Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:09
    Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edir
    Xarici siyasət
    14:03
    AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - Müsahibə
    Fərdi
    14:01
    İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    13:59
    Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaq
    İncəsənət
    13:57
    Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıb
    Biznes
    13:48
    Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    13:40
    Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"
    Fərdi
    13:35
    Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilib
    İnfrastruktur
    13:30
    Foto
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçirib
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti