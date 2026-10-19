"Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında PSJ ilə oyuna itkilərlə çıxacaq
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 12:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" komandası Fransada PSJ ilə keçiriləcək III turun matçına itkilərlə çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İspaniya La Liqasının "Betis"lə oyununda (5:2) zədələnən Erik Qarsiya və Jül Kunde heyətdən kənarda qalıblar.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.
Son xəbərlər
14:09
Yaponiya səfiri: Azərbaycanın Orta Dəhlizdə əhəmiyyəti artmaqda davam edirXarici siyasət
14:03
AFFA rəsmisi Seymur Səlimli: "Klubların peşəkar inkişafı və idarəetmə keyfiyyəti əsas hədəfdir" - MüsahibəFərdi
14:01
İran səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:59
Kino Agentliyi: "44" filminin nümayişi zamanı çəkiliş aparan şəxslər cəzalandırılacaqİncəsənət
13:57
Azərbaycan buğda idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:48
Yunanıstan sahillərində 2 kater batıb, 12 nəfər ölüb - YenilənibDigər ölkələr
13:40
Günel Bədəlova: "ISMF-nin vitse-prezidenti seçilməyim Azərbaycan üçün yeni imkanlar yaradır"Fərdi
13:35
Bakıda 49 nömrəli marşrutun son dayanacaq məntəqəsi müvəqqəti dəyişdirilibİnfrastruktur
13:30
Foto
Azərbaycan Taekvondo Federasiyası dan imtahanı keçiribFərdi