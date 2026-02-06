Песков: Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 13:47
Тема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на переговорахделегаций РФ и США в Абу-Даби.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме", - сказал он.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.
