    Песков: Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 13:47
    Песков: Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ

    Тема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на переговорахделегаций РФ и США в Абу-Даби.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме", - сказал он.

    Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.

