Тема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) затрагивалась на переговорахделегаций РФ и США в Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме", - сказал он.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля.