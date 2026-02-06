Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Японии число жертв снегопадов с 20 января достигло 42

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 05:48
    В Японии число жертв снегопадов с 20 января достигло 42

    Общее число жертв сильных снегопадов, обрушившихся на север Японии и на побережье Японского моря 20 января, достигло 42 человек.

    Как передает Report, это следует из статистики пожарного и спасательного управления Японии, опубликованной на сайте ведомства.

    С начала зимы, по данным местных властей, число погибших выросло до 65. Среди погибших - те, кто упал с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего погибших в префектуре Ниигата (15) и Акита (8). Еще по пять человек погибли в Аките и Аомори, еще четыре - на Хоккайдо. Летальные случаи также есть в префектурах Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и в Киото.

    Кроме того, в результате последствий снегопадов пострадали 444 человека, из них 156 получили серьезные травмы.

    Особо мощные снегопады обрушились в последние недели на несколько японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо, Акиту и Ямагату. На помощь населению направлены армейские подразделения.

    По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и даже усилятся в предстоящие выходные, в том числе, 8 февраля - день выборов в ключевую нижнюю палату парламента.

    Япония снегопад погибшие
    Yaponiyada güclü qar nəticəsində ölənlərin sayı 42-yə çatıb
    Ты - Король

    Последние новости

    07:20

    Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику

    Другие страны
    07:19

    CNN: Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Другие страны
    06:51

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    06:26

    Британия депортирует тысячи мигрантов в ДРК, Анголу и Намибию

    Другие страны
    05:48

    В Японии число жертв снегопадов с 20 января достигло 42

    Другие страны
    05:15

    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:42

    Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

    Другие страны
    04:23

    Российские вакцины против рака будут доступны пациентам в Сербии

    Другие страны
    04:17

    Рубио сложил с себя полномочия и.о. главы Национального архива США

    Другие страны
    Лента новостей