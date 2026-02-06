Yaponiyada güclü qar nəticəsində ölənlərin sayı 42-yə çatıb
- 06 fevral, 2026
- 06:47
Yanvarın 20-də Yaponiyanın şimalına və Yapon dənizi sahillərinə yağan güclü qar yağışı nəticəsində ölənlərin sayı 42 nəfərə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Yaponiyanın Yanğından Mühafizə və Xilasetmə İdarəsinin saytındakı statistikada bildirilib.
Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, qışın əvvəlindən bəri ölənlərin sayı 65-ə çatıb. Ölənlər arasında qar təmizləyərkən damdan yıxılanlar, eləcə də yollar və cığırları təmizləyərkən xəstələnənlər var. Ən çox ölüm halları Niiqata (15) və Akita prefekturalarında (8) qeydə alınıb. Daha beş nəfər Akita və Aomoridə, Hokkaydoda isə dörd nəfər ölüb. Naqano, Şimane, İvate, Fukui və Kioto prefekturalarında da ölüm halları qeydə alınıb.
Bundan əlavə, qar yağışı nəticəsində 444 nəfər xəsarət alıb, onlardan 156-sı ağır yaralanıb.
Son həftələr Yaponiyanın bir neçə prefekturasında, əsasən Niiqata, Hokkaydo, Akita və Yamaqatada xüsusilə güclü qar yağışı müşahidə olunub. Əhaliyə kömək etmək üçün ordu bölmələri göndərilib.
Sinoptiklər qar yağışının qarşıdan gələn həftəsonu, o cümlədən parlamentin əsas aşağı palatasına seçkilər günü olan 8 fevralda davam edəcəyini və hətta daha da güclənəcəyini proqnozlaşdırırlar.