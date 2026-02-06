Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 07:20
    Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику

    Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан немедленно покинуть республику.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте дипмиссии.

    "Необходимые действия: немедленно покиньте Иран. Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США", - говорится в публикации.

    Отмечается, что лицам, имеющим двойное гражданство США и Ирана, следует покидать страну именно по иранским документам. Также дипломаты посоветовали оказавшимся в стране американцам избегать участия в демонстрациях, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению.

    США Иран
    ABŞ-nin İrandakı səfirliyi amerikalıları dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb
    US Virtual Embassy in Iran urges Americans to leave country immediately
