Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику

Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан немедленно покинуть республику.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Необходимые действия: немедленно покиньте Иран. Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США", - говорится в публикации.

Отмечается, что лицам, имеющим двойное гражданство США и Ирана, следует покидать страну именно по иранским документам. Также дипломаты посоветовали оказавшимся в стране американцам избегать участия в демонстрациях, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению.