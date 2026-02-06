Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику
- 06 февраля, 2026
- 07:20
Виртуальное посольство США в Иране призвало американских граждан немедленно покинуть республику.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте дипмиссии.
"Необходимые действия: немедленно покиньте Иран. Разработайте план ухода из Ирана, который не будет зависеть от помощи правительства США", - говорится в публикации.
Отмечается, что лицам, имеющим двойное гражданство США и Ирана, следует покидать страну именно по иранским документам. Также дипломаты посоветовали оказавшимся в стране американцам избегать участия в демонстрациях, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению.
