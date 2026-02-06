İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    ABŞ-nin İrandakı səfirliyi amerikalıları dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 06 fevral, 2026
    • 07:25
    ABŞ-nin İrandakı səfirliyi amerikalıları dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb

    ABŞ-nin İrandakı virtual səfirliyi Amerika vətəndaşlarını dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik missiyanın saytında bildirilib.

    "Zəruri tədbirlər: Dərhal İranı tərk edin. ABŞ hökumətinin köməyindən asılı olmayan bir çıxış planı hazırlayın", - xəbərdarlıqda deyilir.

    Qeyd olunur ki, ikili ABŞ və İran vətəndaşlığı olan şəxslər İran sənədlərindən istifadə edərək, ölkəni tərk etməlidirlər. Diplomatlar həmçinin ölkədəki amerikalılara nümayişlərdə iştirak etməməyi, diqqətdən kənarda qalmağı və ətraflarındakılara diqqətli olmağı tövsiyə ediblər.

    ABŞ-nin səfirliyi İran vətəndaş
    Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику
    US Virtual Embassy in Iran urges Americans to leave country immediately

    Son xəbərlər

    08:24

    CNN: Tramp vağzala və hava limanına öz adının verilməsini istəyir

    Digər ölkələr
    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:57

    Britaniya minlərlə miqrantı Konqo, Anqola və Namibiyaya deportasiya edəcək

    Digər ölkələr
    07:25

    ABŞ-nin İrandakı səfirliyi amerikalıları dərhal ölkəni tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    07:13

    ABŞ Sakit Okeanda narkotik ticarəti ilə məşğul olan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    06:47

    Yaponiyada güclü qar nəticəsində ölənlərin sayı 42-yə çatıb

    Digər ölkələr
    06:32

    Fici sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:06

    Mask: ABŞ innovasiya olmadan Çini yüksək texnologiyalarda keçə bilməz

    Digər ölkələr
    05:53

    Rubio ABŞ-nin Milli Arxivinin müdiri vəzifəsinin səlahiyyətlərini təhvil verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti