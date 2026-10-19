Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölüb
- 19 oktyabr, 2026
- 15:30
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Nigeriyanın şimal-şərqindəki Borno ştatında hərbi karvanın minaya düşərək partlaması və ardınca baş verən silahlı hücum nəticəsində 10-u hərbçi olmaqla, azı 15 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Onların məlumatına görə, insident Kamerunla sərhəd yaxınlığındakı yolda patrul xidməti aparılarkən baş verib. Hərbi avtomobillərdən biri, ehtimal ki, "Boko Haram" qruplaşmasının yaraqlıları tərəfindən quraşdırılmış minaya düşərək partlayıb.
Partlayış nəticəsində 8 hərbçi həlak olub. Bundan sonra hücumçular ikinci avtomobilə atəş açaraq 2-si hərbçi olmaqla, daha 7 nəfəri öldürüblər.
Daha 6 hərbçi yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.
Agentlikdən qeyd edilib ki, ötən həftə eyni ştatdakı hərbi bazaya ehtimal edilən "Boko Haram" yaraqlılarının hücumu zamanı azı 10 hərbçi ölüb, daha 20 nəfər isə yaralanıb.