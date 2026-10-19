Десять военных погибли при нападении боевиков в Нигерии

Не менее 15 человек, включая 10 военнослужащих и пять членов гражданского ополчения, погибли в результате подрыва военной колонны на мине и последующего вооруженного нападения в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

По их данным, инцидент произошел во время патрулирования дороги вблизи границы с Камеруном. Один из военных автомобилей подорвался на мине, предположительно установленной боевиками группировки "Боко Харам".

В результате взрыва погибли восемь военнослужащих. После этого нападавшие открыли огонь по второму автомобилю, убив еще двух военных и пятерых членов гражданского ополчения, оказывающего поддержку армии.

Еще шесть военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе при нападении предполагаемых боевиков "Боко Харам" на военную базу в том же штате погибли не менее 10 военнослужащих, еще 20 получили ранения.