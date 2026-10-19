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    Десять военных погибли при нападении боевиков в Нигерии

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 15:05
    Десять военных погибли при нападении боевиков в Нигерии

    Не менее 15 человек, включая 10 военнослужащих и пять членов гражданского ополчения, погибли в результате подрыва военной колонны на мине и последующего вооруженного нападения в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

    По их данным, инцидент произошел во время патрулирования дороги вблизи границы с Камеруном. Один из военных автомобилей подорвался на мине, предположительно установленной боевиками группировки "Боко Харам".

    В результате взрыва погибли восемь военнослужащих. После этого нападавшие открыли огонь по второму автомобилю, убив еще двух военных и пятерых членов гражданского ополчения, оказывающего поддержку армии.

    Еще шесть военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

    Агентство отмечает, что на прошлой неделе при нападении предполагаемых боевиков "Боко Харам" на военную базу в том же штате погибли не менее 10 военнослужащих, еще 20 получили ранения.

    Экстремистская группировка Боко Харам Нигерия
    Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölüb
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