Liviyada təhlükəsizlik qurumunun azı 9 əməkdaşı ölüb
- 19 oktyabr, 2026
- 15:17
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Liviyanın Təhlükəsizlik Təhdidləri ilə Mübarizə Agentliyinin azı 9 əməkdaşı paytaxt Tripolidən qərbdə yerləşən Zaviyyə şəhərində təlimlər zamanı minaatandan atılan atəş nəticəsində ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə bazar günü gecə baş verib.
Agentliyin məlumatına görə, 82 mm-lik minaatan mərmisinin partlaması qurum əməkdaşlarının həlak olmasına və yaralanmasına səbəb olub.
Təhlükəsizlik Təhdidləri ilə Mübarizə Agentliyi baş nazir Əbdülhəmid Dbeybənin rəhbərlik etdiyi, BMT tərəfindən tanınan Milli Birlik Hökumətinə tabe olan güc strukturudur.
Digər xəsarət alanların olduğu da bildirilir, lakin onların dəqiq sayı dəqiqləşdirilmir.
Zaviyyə Tripolidən təxminən 40 km qərbdə yerləşir. Şəhərdə ölkənin fəaliyyət göstərən ən böyük neft emalı zavodu yerləşir. Bu rayonda silahlı qruplaşmalar arasında dəfələrlə toqquşmalar baş verib.