В Ливии при минометном обстреле погибли не менее девяти сотрудников силового ведомства

По меньшей мере девять сотрудников Агентства по борьбе с угрозами безопасности Ливии погибли, еще несколько получили ранения в результате минометного обстрела во время учений в городе Завия к западу от Триполи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье.

По данным агентства, взрыв 82-мм минометного снаряда привел к гибели и ранению сотрудников ведомства.

Агентство по борьбе с угрозами безопасности является силовой структурой, подчиняющейся признанному ООН Правительству национального единства во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дбейбой.

Также сообщается о других пострадавших, однако их точное число не уточняется.

Завия расположена примерно в 40 км к западу от Триполи. В городе находится крупнейший действующий нефтеперерабатывающий завод страны. В этом районе неоднократно происходили столкновения между вооруженными группировками.