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    В Ливии при минометном обстреле погибли не менее девяти сотрудников силового ведомства

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 15:03
    В Ливии при минометном обстреле погибли не менее девяти сотрудников силового ведомства

    По меньшей мере девять сотрудников Агентства по борьбе с угрозами безопасности Ливии погибли, еще несколько получили ранения в результате минометного обстрела во время учений в городе Завия к западу от Триполи.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье.

    По данным агентства, взрыв 82-мм минометного снаряда привел к гибели и ранению сотрудников ведомства.

    Агентство по борьбе с угрозами безопасности является силовой структурой, подчиняющейся признанному ООН Правительству национального единства во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дбейбой.

    Также сообщается о других пострадавших, однако их точное число не уточняется.

    Завия расположена примерно в 40 км к западу от Триполи. В городе находится крупнейший действующий нефтеперерабатывающий завод страны. В этом районе неоднократно происходили столкновения между вооруженными группировками.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Государство Ливия Погибшие
    Liviyada təhlükəsizlik qurumunun azı 9 əməkdaşı ölüb
    44 - Tezliklə
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