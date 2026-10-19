В Ливии при минометном обстреле погибли не менее девяти сотрудников силового ведомства
- 19 октября, 2026
- 15:03
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По меньшей мере девять сотрудников Агентства по борьбе с угрозами безопасности Ливии погибли, еще несколько получили ранения в результате минометного обстрела во время учений в городе Завия к западу от Триполи.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье.
По данным агентства, взрыв 82-мм минометного снаряда привел к гибели и ранению сотрудников ведомства.
Агентство по борьбе с угрозами безопасности является силовой структурой, подчиняющейся признанному ООН Правительству национального единства во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дбейбой.
Также сообщается о других пострадавших, однако их точное число не уточняется.
Завия расположена примерно в 40 км к западу от Триполи. В городе находится крупнейший действующий нефтеперерабатывающий завод страны. В этом районе неоднократно происходили столкновения между вооруженными группировками.