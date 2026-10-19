İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social"da yazıb.

    "Miqrantlar Fransanı ələ keçiriblər. Onlar sərhədləri dərhal bağlamalıdırlar!" - o yazıb.

    Qeyd edək ki, Fransa boyu davam edən etirazlar, iğtişaşlar və toqquşmalarla əlaqədar olaraq, Baş nazir Sebastyan Lekornyu bu gün qurumlararası böhran mərkəzinin müşavirəsini keçirəcək.

    Bir sıra şəhərlərdə artıq komendant saatı elan edilib. Medianın məlumatına görə, Fransada etiraz aksiyalarının təşkilində iştirak edən koordinasiya qrupu bazar ertəsi aksiyaların ikinci mərhələsinin oktyabrın 24-də və 31-də keçiriləcəyini elan edib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Qanunsuz miqrasiya
    Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы
    Trump calls for France to close its borders immediately
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:46
    Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meyilləri müzakirə edilib
    Maliyyə
    15:45
    Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
    Fərdi
    15:41
    "MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstərib
    Maliyyə
    15:35
    Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulub
    Maliyyə
    15:33
    Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilib
    Ədəbiyyat
    15:30
    Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək
    Futbol
    15:30
    Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    15:29
    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunur
    Energetika
    15:25
    Video
    İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti