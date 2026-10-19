Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2026
- 15:24
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp "Truth Social"da yazıb.
"Miqrantlar Fransanı ələ keçiriblər. Onlar sərhədləri dərhal bağlamalıdırlar!" - o yazıb.
Qeyd edək ki, Fransa boyu davam edən etirazlar, iğtişaşlar və toqquşmalarla əlaqədar olaraq, Baş nazir Sebastyan Lekornyu bu gün qurumlararası böhran mərkəzinin müşavirəsini keçirəcək.
Bir sıra şəhərlərdə artıq komendant saatı elan edilib. Medianın məlumatına görə, Fransada etiraz aksiyalarının təşkilində iştirak edən koordinasiya qrupu bazar ertəsi aksiyaların ikinci mərhələsinin oktyabrın 24-də və 31-də keçiriləcəyini elan edib.
Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы
Trump calls for France to close its borders immediately
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