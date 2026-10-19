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    Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 15:21
    Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы

    Президент США Дональд Трамп призвал Франция немедленно закрыть границы.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

    "Мигранты захватили Францию. Они (власти Франции - ред.) должны НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ!" - написал он.

    Отметим, что в связи с продолжающимися протестами по всей Франции, а также беспорядков и столкновений премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня проведет совещание межведомственного кризисного центра.

    В ряде городов уже объявлен комендантский час.

    По данным медиа, координационная группа, стоявшая за протестами во Франции, объявила в понедельник о втором этапе акций - 24 и 31 октября.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США) Франция
    Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb
    Trump calls for France to close its borders immediately
    MiniBoss
    MiniBoss

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