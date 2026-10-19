Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы

Президент США Дональд Трамп призвал Франция немедленно закрыть границы.

Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Мигранты захватили Францию. Они (власти Франции - ред.) должны НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ!" - написал он.

Отметим, что в связи с продолжающимися протестами по всей Франции, а также беспорядков и столкновений премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня проведет совещание межведомственного кризисного центра.

В ряде городов уже объявлен комендантский час.

По данным медиа, координационная группа, стоявшая за протестами во Франции, объявила в понедельник о втором этапе акций - 24 и 31 октября.