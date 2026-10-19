Трамп призвал Францию немедленно закрыть границы
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 15:21
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Президент США Дональд Трамп призвал Франция немедленно закрыть границы.
Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.
"Мигранты захватили Францию. Они (власти Франции - ред.) должны НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ!" - написал он.
Отметим, что в связи с продолжающимися протестами по всей Франции, а также беспорядков и столкновений премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня проведет совещание межведомственного кризисного центра.
В ряде городов уже объявлен комендантский час.
По данным медиа, координационная группа, стоявшая за протестами во Франции, объявила в понедельник о втором этапе акций - 24 и 31 октября.
Tramp Fransanı sərhədlərini dərhal bağlamağa çağırıb
Trump calls for France to close its borders immediately
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