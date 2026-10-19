Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 15:30
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Maltada keçiriləcək UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Bakıda təlim-məşq toplanışını başa vuran komanda oktyabrın 19-27-si aralığında üç oyuna çıxacaq.
U-15 ilk oyununu oktyabrın 21-də Latviya yığmasına qarşı keçirəcək. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da başlayacaq görüş "Sentineri" stadionunda təşkil olunacaq.
Komanda oktyabrın 23-də, saat 15:30-da Malta, 26-da isə eyni saatda Litva yığması ilə qarşılaşacaq. Hər üç oyun "Sentineri" stadionunda keçiriləcək.
Turnirdə iştirak edəcək millinin heyəti:
|Nr.
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Sirac Quluzadə
|Qarabağ FK
|2
|Qabil Həzizadə
|Sumqayıt FK
|3
|Rəvan Rüstəmov
|Sabah FK
|4
|Ayxan Əliyev
|Sabah FK
|5
|Zeyd Çodarov
|Qarabağ FK
|6
|Sənan Zeynallı
|Qarabağ FK
|7
|Rasim Əliyev
|Ulduz FA
|8
|Amal Şıxkərimzadə
|Sabah FK
|9
|Kənan Səfiyev
|Ulduz FA
|10
|Kamil Bədirxanlı
|Qarabağ FK
|11
|Muhəmməd Hümbətzadə
|Ulduz FA
|12
|Ayxan Rüstəmli
|Ulduz FA
|13
|Hüseyn Novruzlu
|EFA
|14
|Nihat Bəylərli
|Ulduz FA
|15
|Zəfər İbrahim
|Qarabağ FK
|16
|Cəbrayıl Əkbərov
|Ulduz FA
|17
|Cavid Allahverdi
|Qəbələ İK
|18
|İmran Seyidbalayev
|Sumqayıt FK
|19
|Yusif Ağayev
|Sabah FK
|20
|Onur Əmirzadə
|Neftçi PFK
Son xəbərlər
15:46
Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilibMaliyyə
15:45
Foto
Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilibFərdi
15:41
"MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstəribMaliyyə
15:35
Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulubMaliyyə
15:33
Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilibƏdəbiyyat
15:30
Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcəkFutbol
15:30
Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölübDigər ölkələr
15:29
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunurEnergetika
15:25
Video
İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilibRegion