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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 15:41
    MJ Finance BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "MJ Finance" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 2 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. Hərraca 208 investor ümumi dəyəri 2 milyon 72,4 min manat olan 247 sifariş təqdim edib. Son nəticədə istiqrazların hamısı yerləşdirilib. Qiymətli kağızlar 18 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 16 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-lnvest investisiya Şirkəti" QSC və "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC -dir.

    İstiqrazların tədavüldə olduğu müddətdə emitentin onları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    Bakı Fond Birjası QSC MJ Finance ASC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT)
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