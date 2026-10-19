İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilib
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 15:25
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İstanbul şəhərindəki ticarət mərkəzlərinin birində Türkiyə ilə İsrail vətəndaşlığına sahib Klodya Medinaya qarşı kütləvi etiraz edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediasında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, ona qarşı "Ölkəmizdə sionist istəmirik", "Geri qayıt" şüarları səsləndirilərək etirazlar edilib.
Medina mühafizəçilərin və təhlükəsizlik əməkdaşlarının müşayiəti ilə binadan çıxarılıb.
Etirazların fonunda hadisənin baş verdiyi İstanbulun Sarıyer rayonunundakı ticarət mərkəzi boşaldılıb.
İddialara görə, etirazçılar Medinanı İsrail ordusunda xidmət edən şəxsləri sağlamlıq turizmi çərçivəsində Türkiyəyə gətirməkdə və onlara müxtəlif xidmətlər göstərməkdə ittiham edirlər.
https://t.co/CKlp3440Hn— Elvin Ahmad (@ElvinAhmad2) October 19, 2026
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İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilibRegion