В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля

В одном из торговых центров стамбульского района Сарыер состоялась акция против Клодии Медины, имеющей двойное гражданство - Турции и Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, участники акции выкрикивали лозунги "Мы не хотим видеть сионистов в нашей стране!" и "Возвращайся обратно!".

Клодию Медину вывели из здания в сопровождении охраны и сотрудников службы безопасности. Торговый центр был вынужден временно приостановить работу.

По данным турецких медиа, протестующие обвиняют Медину в том, что она в рамках медицинского туризма организует приезд в Турцию военнослужащих израильской армии и оказывает им различные услуги.