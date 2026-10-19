В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля
В регионе
- 19 октября, 2026
- 15:46
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В одном из торговых центров стамбульского района Сарыер состоялась акция против Клодии Медины, имеющей двойное гражданство - Турции и Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, участники акции выкрикивали лозунги "Мы не хотим видеть сионистов в нашей стране!" и "Возвращайся обратно!".
Клодию Медину вывели из здания в сопровождении охраны и сотрудников службы безопасности. Торговый центр был вынужден временно приостановить работу.
По данным турецких медиа, протестующие обвиняют Медину в том, что она в рамках медицинского туризма организует приезд в Турцию военнослужащих израильской армии и оказывает им различные услуги.
https://t.co/CKlp3440Hn— Elvin Ahmad (@ElvinAhmad2) October 19, 2026
Видео
Видео
Последние новости
17:26
Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в ФизулиЭнергетика
17:25
В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - ОбновленоДругие страны
17:21
Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрдВ регионе
17:21
Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
17:21
В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связиИКТ
17:18
Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
17:17
ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходовФинансы
17:16
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%Бизнес
17:13
Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из АзербайджанаЭнергетика