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    В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 15:46
    В Стамбуле прошла акция против гражданки Турции и Израиля

    В одном из торговых центров стамбульского района Сарыер состоялась акция против Клодии Медины, имеющей двойное гражданство - Турции и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, участники акции выкрикивали лозунги "Мы не хотим видеть сионистов в нашей стране!" и "Возвращайся обратно!".

    Клодию Медину вывели из здания в сопровождении охраны и сотрудников службы безопасности. Торговый центр был вынужден временно приостановить работу.

    По данным турецких медиа, протестующие обвиняют Медину в том, что она в рамках медицинского туризма организует приезд в Турцию военнослужащих израильской армии и оказывает им различные услуги.

    Государство Израиль Торговый центр Стамбул (Турция)
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    İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilib
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    Mass protest held against woman with Israeli, Turkish citizenship in Istanbul
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