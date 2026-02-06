Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    CNN: Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 07:19
    CNN: Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Президент США Дональд Трамп пообещал разблокировать средства на строительство нового тоннеля под рекой Гудзон, если вокзал Пенн-стэйшн в Нью-Йорке и международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона переименуют в его честь.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

    По ее сведениям, в прошлом месяце американский лидер обсудил это предложение с лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Трамп пообещал в обмен на переименование вокзала и аэропорта разморозить около $16 млрд, предназначенных для крупного инфраструктурного проекта Gateway, который по плану должен соединить тоннелем под Гудзоном штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Шумер однако сказал Трампу, что не обладает полномочиями для выполнения столь необычной просьбы.

    Дональд Трамп США Чак Шумер
    Ты - Король

    Последние новости

    07:20

    Посольство США в Иране призвало американцев немедленно покинуть республику

    Другие страны
    07:19

    CNN: Трамп хочет переименовать в свою честь вокзал и аэропорт

    Другие страны
    06:51

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    06:26

    Британия депортирует тысячи мигрантов в ДРК, Анголу и Намибию

    Другие страны
    05:48

    В Японии число жертв снегопадов с 20 января достигло 42

    Другие страны
    05:15

    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:42

    Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

    Другие страны
    04:23

    Российские вакцины против рака будут доступны пациентам в Сербии

    Другие страны
    04:17

    Рубио сложил с себя полномочия и.о. главы Национального архива США

    Другие страны
    Лента новостей