    Британия депортирует тысячи мигрантов в ДРК, Анголу и Намибию

    • 06 февраля, 2026
    • 06:26
    Три страны Африки - Демократическая Республика Конго (ДРК), Ангола и Намибия - согласились принять тысячи своих соотечественников, являющихся нелегальными мигрантами в Великобритании, после того, как Лондон пригрозил ввести полный запрет на выдачу виз.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    По данным издания, теперь около 4 тыс. осужденных в Соединенном Королевстве преступников могут быть депортированы на родину в три упомянутые государства.

    В ноябре 2025 года этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд предупредила, что если Киншаса, Луанда и Виндхук не будут сотрудничать в вопросах миграции, то визовые рестрикции коснутся не только обычных граждан, но также дипломатов и политиков - вплоть до глав государств.

    Как уточнила The Daily Telegraph, британские власти составили список еще нескольких стран, которые не идут навстречу в вопросе возвращения своих граждан, нелегально оказавшихся или осужденных в Соединенном Королевстве. Среди них называются Бангладеш, Габон, Индия, Нигерия, Пакистан и Сомали. Визовые санкции против них, говорится в статье, могут быть введены в ближайшие месяцы.

    "Мое послание четкое: если иностранные правительства отказываются принимать обратно своих граждан, они столкнутся с последствиями. Незаконные мигранты и опасные преступники теперь будут высланы и отправлены в Анголу, Намибию и ДРК. Я сделаю все необходимое, чтобы восстановить порядок и вернуть контроль над нашими границами", - приводит газета слова Махмуд.

