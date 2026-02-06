У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано к востоку от Республики Фиджи.

Как передает Repor, об этом сообщает австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 300 км к востоку от города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 580 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.