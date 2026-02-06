Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 05:15
    У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано к востоку от Республики Фиджи.

    Как передает Repor, об этом сообщает австралийское государственное геологическое бюро.

    По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 300 км к востоку от города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 580 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

