У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны
- 06 февраля, 2026
- 05:15
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано к востоку от Республики Фиджи.
Как передает Repor, об этом сообщает австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 300 км к востоку от города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 580 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
