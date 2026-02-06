Fici sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 06 fevral, 2026
- 06:32
Fici Respublikasının şərqində 5,2 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avstraliyanın Dövlət Geologiya Xidməti xəbər verib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri təxminən 77 min insanın yaşadığı Suva şəhərindən 300 kilometr şərqdə, okeanda, zəlzələ ocağı təxminən 580 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.
