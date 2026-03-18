    18 mart, 2026
    • 12:11
    İrandan daha 6 xarici vətəndaş Azərbaycana təxliyə edilib

    İrandan martın 18-i saat 08:00-dan 12:00-dək dörd ölkənin vətəndaşı Azərbaycana təxliyə olunub.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların keçidi "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.

    Bunlar Almaniya və Hindistanın hər birinin 2, Kanada və Pakistanın hər birinin 1 vətəndaşıdır.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Bundan sonra xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilməyə başlanılıb.

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане 4 стран
    Six foreign nationals evacuated from Iran to Azerbaijan

    12:56

    Rusiyanın Ukraynada üç vilayətə endirilən hücumlarda 13 sakin xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    12:52

    AYNA: Daha 7 avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    12:45

    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub

    Region
    12:41

    İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:40

    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir

    İncəsənət
    12:40

    İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"

    Futbol
    12:39

    Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    12:38

    Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    12:37

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti