    • 26 aprel, 2026
    • 20:52
    Premyer Liqa: Qarabağ Neftçini məğlub edib

    "Qarabağ" Misli Premyer Liqasında "Neftçi"ni məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, XXIX turun oyunu 5:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Ağdam təmsilçisinin qollarını 9 və 32-ci dəqiqələrdə Musa Qurbanlı, 38-ci dəqiqədə Joni Montiel, 68-ci dəqiqədə Leandro Andrade, 90+3-cü dəqiqədə Emmanuel Addai vurub.

    Meydan sahiblərindən isə 21-ci dəqiqədə Elvin Bədəlov adını tabloya yazdırıb.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 59-a çatdıran "Qarabağ" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Ağ-qaralar" 44 xalla beşinci sıradadır.

    Günün ilk matçında "Şamaxı" "Kəpəz"ə qalib gəlib - 2:0.

    Ötən gün "Sumqayıt" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    Misli Premyer Liqası Qarabağ FK Neftçi FK
    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Son xəbərlər

    22:38

    Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib - YENİLƏNİB

    22:19

    Əraqçinin Omandan yenidən Pakistana qayıtmasının səbəbi açıqlanıb

    21:59

    Kolumbiyada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb

    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

