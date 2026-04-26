"Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

Агдамский "Карабах" разгромил бакинский "Нефтчи" в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась со счетом 5:1.

В составе агдамцев Муса Гурбанлы оформил дубль (9' и 32'), по одному голу забили Жони Монтиэль (38'), Леандро Андраде (68') и Эммануэль Аддаи (90+3'). Мяч престижа бакинцев забил Эльвин Бадалов на 21-й минуте.

После этого результата "Карабах" довел количество очков в активе до 59 и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидеру "Сабаху" 10 баллов. У "Нефтчи" пятое место и 44 очка.

В первом матче дня в рамках 29-го тура "Шамахы" одержал победу над "Кяпаз" со счетом 2:0, а накануне "Сумгайыт" одолел "Имишли" (2:0), в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился - 1:1.