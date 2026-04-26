    • 26 апреля, 2026
    • 21:13
    Карабах разгромил Нефтчи в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Агдамский "Карабах" разгромил бакинский "Нефтчи" в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Palms Sports Arena в Баку завершилась со счетом 5:1.

    В составе агдамцев Муса Гурбанлы оформил дубль (9' и 32'), по одному голу забили Жони Монтиэль (38'), Леандро Андраде (68') и Эммануэль Аддаи (90+3'). Мяч престижа бакинцев забил Эльвин Бадалов на 21-й минуте.

    После этого результата "Карабах" довел количество очков в активе до 59 и занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидеру "Сабаху" 10 баллов. У "Нефтчи" пятое место и 44 очка.

    В первом матче дня в рамках 29-го тура "Шамахы" одержал победу над "Кяпаз" со счетом 2:0, а накануне "Сумгайыт" одолел "Имишли" (2:0), в матче "Габала" - "Араз-Нахчыван" победитель не определился - 1:1.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи ФК Карабах
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    22:13

    В Геранбое подросток умер от удара током

    Происшествия
    21:56

    Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20

    Другие страны
    21:51

    Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 13 медалей

    Индивидуальные
    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
