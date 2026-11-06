Ильхам Алиев: Азербайджанский народ во время 44-дневной войны объединился в единый кулак

Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

"Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах. Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Уверен, их близкие знают, что их кровь не осталась неотмщенной. Мы отомстили за них на поле боя, и сегодня самым большим знаком уважения к их светлой памяти является такое прекрасное возрождение Карабаха, Восточного Зангезура", - отметил глава государства.