Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев: Азербайджанский народ во время 44-дневной войны объединился в единый кулак

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 18:42
    Ильхам Алиев: Азербайджанский народ во время 44-дневной войны объединился в единый кулак

    Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

    "Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах. Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Уверен, их близкие знают, что их кровь не осталась неотмщенной. Мы отомстили за них на поле боя, и сегодня самым большим знаком уважения к их светлой памяти является такое прекрасное возрождение Карабаха, Восточного Зангезура", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы
    İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı bir yumruq kimi birləşmişdi
    Ilham Aliyev: During the 44-day Patriotic War, the Azerbaijani people united as one fist
    44 filmi
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