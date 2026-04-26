Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər
Hərbi
- 26 aprel, 2026
- 20:48
Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusu İstanbul və İzmir şəhərlərində keçirilən "EFES-2026" çoxmillətli təlimin növbəti mərhələsinə hazırlıq prosesi çərçivəsində Türkiyəyə yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təlimin döyüş atışlı praktiki məşqlərinə cəlb ediləcək hərbi qulluqçularımız Türkiyənin Çiğli Hava Bazasında qarşılanıblar.
Qeyd edək ki, "EFES-2026" çoxmillətli təlimin əsas məqsədi iştirakçı ölkələrin bölmələri arasında genişmiqyaslı əməliyyatların keçirilməsi zamanı koordinasiyanın gücləndirilməsi, döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsidir.
