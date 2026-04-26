Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026
- 26 апреля, 2026
- 20:58
Группа военнослужащих Азербайджанской армии отбыла в Турцию для участия в многонациональных учениях EFES-2026 в Стамбуле и Измире.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, военнослужащие в рамках очередного этапа учений выполнят практические занятия с боевой стрельбой.
Группу встретили на турецкой авиабазе Чигли.
Отметим, что основной целью многонациональных учений EFES-2026 является усиление координации между подразделениями стран-участниц при проведении широкомасштабных операций, повышение уровня боевой подготовки, а также совершенствование практических навыков военнослужащих.
