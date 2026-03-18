Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане 4 стран

    18 марта, 2026
    Из Ирана с 08:00 до 12:00 18 марта в Азербайджан были эвакуированы граждане 4 стран.

    Как сообщает южное бюро Report, они эвакуированы через пропускной пункт государственной границы "Астара".

    В числе эвакуированных 2 гражданина Германии и Индии, а также по 1 гражданину Канады и Пакистана.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    После этого началась эвакуация граждан иностранных государств из Ирана в Азербайджан.

    Эвакуация из Ирана в Азербайджан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
